Литва готова неформально поучаствовать в диалоге Европарламента и российской Госдумы

Москва, 4 декабря. В Госдуме РФ 4 декабря находится с визитом депутат Европейского парламента от Литвы Роландас Паксас. На встрече с председателем Госдумы литовский парламентарий заявил, что готов поучаствовать в создании контактной неформальной группы для начала диалога с Европейским парламентом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы делаем все для того, чтобы парламентское измерение развивалось, и наши отношения подкрепляли развитие отношений между странами, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Что касается Европейского парламента — мы должны признать, что отношения далеки от желаемого, и хотелось бы, чтобы настолько, насколько это будет возможным, мы для себя получили ответы на ряд вопросов, которые, не скрою, нас волнуют. Считаю, что отношения должны строиться на принципах взаимного уважения, доверия, невмешательства в дела суверенных государств, и вот эти базовые принципы позволяют выстраивать отношения, когда через уважение к друг другу мы можем обсуждать любые вопросы».

Вячеслав Володин на личной встрече с Паксасом также высказал точку зрения России на ситуацию на Украине. Он рассказал литовскому парламентарию, что президент Украины «поставил Европу на грань войны».

«Мы не понимаем, почему действия Порошенко, который, по сути, поставил Европу на грань войны, остаются без оценки европейских парламентских структур», — заявил председатель Госдумы.

Он также напомнил литовскому парламентарию о том, что «недопустимо в угоду политическим интересам подрывать основу базовых принципов свободы экономических и финансовых отношений».