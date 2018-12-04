Шойгу рассказал о повышении боевых возможностей войск РФ из-за возможного выхода США из ДРСМД

Москва, 4 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на совещаниях в Сочи обсуждались меры по повышению боевых возможностей российских войск из-за намерения США выйти из ДРСМД.

Глава военного ведомства России рассказал о вопросах, которые поднимались на серии совещаний с 19 по 22 ноября в Сочи представителями Минобороны и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», — констатировал Шойгу.

Он обратил внимание, что новая российская государственная программа вооружения до 2027 года позволяет сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота. Путину как верховному главнокомандующему государства было доложено о процессе строительства и развития ВС РФ, их способности обеспечить военную безопасность страны, а также оказать отпор технологически развитому противнику.