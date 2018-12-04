LADA Granta FL с премиальным тюнингом удивила пользователей Сети

Москва, 4 декабря. Дизайнеры попробовали предположить, какой внешний облик был бы у LADA Granta FL, если бы за ее переделку взялись профессиональные тюнинг-мастера. Результаты своей работы специалисты опубликовали в Сети.

Автомобильный портал «Колеса.ру» разместил изображения, на которых запечатлена видоизмененная LADA Granta FL. Автомобиль обзавелся массивным передним бампером, объединенным с обновленной радиаторной решеткой. Кроме того, седан получил эксклюзивную головную оптику на светодиодах и измененные колесные арки.

Дизайнеры дополнили картину тюнинга модифицированной крышкой багажника, на верхней части которой установлен небольшой аккуратный спойлер. Сообщается, что авторы изображений вдохновлялись стилистикой Audi RS5 Sportback, от которого изящная LADA Granta FL и получила оригинальные бампера и спортивный спойлер.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Lada 4x4 без проблем справляется с заснеженной дорогой, которая оказалась не по силам Audi Q7. Авторы ролика отметили, что водитель немецкого автомобиля, пытаясь обогнать другую машину по обочине, застрял в снегу, а в это время по заснеженной дороге мимо пронеслась Lada 4x4.