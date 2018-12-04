Минюст РФ получил запрос от ЕСПЧ по жалобе Киева после провокации в Керченском проливе

Москва, 4 декабря. Минюст РФ подтвердил, что получил запрос от ЕСПЧ по жалобе Украины после инцидента в Керченском проливе.

«Ответ будет дан в разумные сроки», — подчеркнули в ведомстве.

При этом в министерстве выразили озабоченность, что ЕСПЧ принял к производству ходатайство киевских властей, которое содержит только информацию СМИ, и в нем никаких официальных документов, «которые могли быть получены украинской стороной от РФ по дипломатическим каналам».

В ответе на запрос ЕСПЧ российская сторона предоставит информацию о задержании украинских моряков, месте их задержания, юридических основаниях и месте их содержания, ранениях, полученных при задержании, а также оказанной медицинской помощи.

О направлении запроса ЕСПЧ стало известно в пятницу, 30 ноября. Саму провокацию ВМСУ устроили 25 ноября. Около семи утра три военных корабля нарушили границу территориальных вод РФ, а затем, совершая опасные маневры, двинулись в сторону Керченского пролива. В итоге все три судна были задержаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. В рамках расследования суд в Симферополе арестовал 24 украинских моряка. Все они уже доставлены из Крыма в Москву.

Киев воспользовался инцидентом для введения военного положения в десяти областях страны сроком на 30 дней. При этом украинские политики и эксперты ранее высказали уверенность, что военное положение потребовалось президенту Петру Порошенко для срыва выборов в марте 2019 года.