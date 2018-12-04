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Иностранцы смогут въезжать в Россию по белорусской визе

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Иностранцы смогут въезжать в Россию по белорусской визе

Москва, 4 декабря. Граждане иностранных государств смогут въезжать на территорию России по белорусской визе. Об этом говорится в проекте межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.

Как пояснил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, согласно соглашению, лица получившие визу одной страны, смогут въезжать, выезжать и оставаться в течение срока действия визы на территории второй страны.

«Теперь для пребывания на территории двух стран не надо будет получать две визы», — подчеркнул он.

Иностранцы смогут въезжать в Россию по белорусской визе

Меру, предусмотренную соглашением, Бегун назвал «мини-шенгеном», добавив, что унификации визовых правил пока нет. В то же время гражданам 80 стран, которые могут пребывать в Белоруссии без визы в течение 30 дней, придется получать визу, чтобы отправиться в Россию.

Минск рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз Россией и Белоруссией будет принято и вступит в силу до 20 мая 2019 года. Предполагается, что документ будет подписан в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства Белоруссии и РФ 13 декабря.

Автор: Василий Котов
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