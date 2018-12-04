В Росавиации ответили на заявление главы «Победы» о развале системы подготовки пилотов

Москва, 4 декабря. Глава российского лоукостера «Победа» Андрей Калмыков заявил о «развале» системы подготовки пилотов в стране. В Росавиации ответили на его замечания.

В ведомстве обратили внимание, что для обучения будущих пилотов государство закупает новые самолеты. Причем, речь идет не только о «кукурузниках», а о различных современных воздушных судных — однодвигательных, многодвигательных, со стеклянной кабиной.

Подготовка курсантов осуществляется по унифицированным программам, которые соответствуют международным требованиям и стандартам. Обучение производится с привлечением пилотов-инструкторов с большим опытом эксплуатации как отечественной, так и зарубежной техники.

При этом в Росавиации отметили, что при подготовке пилотов существует проблема нехватки инструкторов в самих учебных заведениях. Инструктора уходят работать в авиакомпании из-за значительной разницы в заработной плате. Так, в учебных заведениях они получают 40–50 тысяч рублей, а в авиакомпаниях — порядка 500 тысяч рублей, пишет РБК.

Ранее Калмыков заявил, что система подготовки пилотов в России «полностью развалена». По его словам, студенты учатся летать на «кукурузниках», из-за чего авиакомпании самостоятельно переучивают их для работы на магистральных самолетах.

Кроме того, в Ульяновском училище выпускники не могут получить дипломы, так как у них недостаточное количество часов полетов из-за нехватки самолетов. А закончившие Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации молодые люди вынуждены идти в армию, а затем заново получать все допуски.