Киев, 4 декабря. Введение военного положения на Украине позволит жителям «материковой» части страны наконец-то понять, что в государстве идет война, которую необходимо останавливать. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Он рассказал о «положительном моменте» введения военного положения на Украине, подчеркнув, что граждане, проживающие вне республик Донбасса, поймут, что происходит в стране. Экс-депутат отметил, что в течение практически пяти лет жители материковой части страны не ощущали на себе военных действий.

«Люди живут своей жизнью: салюты, рестораны, там все идет своим чередом. Может быть, вот это заставит людей понять, что нужно останавливать войну?» — обратил внимание политик, уточнив, что украинцы почувствуют себя «в шкуре» жителей Донбасса.

Кроме того, Килинкаров указал, что по-настоящему многие граждане испугаются за своих детей, когда объявят мобилизацию, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, киевские власти 26 ноября ввели военное положение на Украине сроком на 30 дней — до 25 декабря после провокации ВМСУ в Керченском проливе. Три украинских корабля нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды России, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться. В результате корабли и их экипажи были задержаны.

Киев посчитал законное задержание украинских кораблей «российской агрессией».

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек. Конфликт пытаются урегулироваться в ходе встреч контактной группы на минской площадке, однако Киев постоянно нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает населенные пункты Донбасса.