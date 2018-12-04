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Экономика

Центробанк РФ опубликовал официальный курс доллара и евро

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Центробанк РФ опубликовал официальный курс доллара и евро

Москва, 4 декабря. Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро к российскому рублю на вторник, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный курс доллара 4 декабря составит 66,2921 рубля. Этот показатель на 24 копейки ниже того, что был установлен ранее. Курс евро во вторник — 75,3874 рубля. Европейская валюта подешевела на 36 копеек по сравнению с данными субботы, передает «Свободная пресса».

Центробанк РФ опубликовал официальный курс доллара и евро

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что российская экономика продолжает дедолларизироваться с беспрецедентной скоростью. При этом специалист подчеркнул, что рубль в этой ситуации «крепок как никогда».

Автор: Катерина Иванова
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