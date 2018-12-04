Американские СМИ придумали, как разместить военных НАТО на Украине

Москва, 4 декабря. Американские журналисты придумали, как разместить военных НАТО и США на территории Украины. Они предложили Вашингтону арендовать украинские порты в обмен на вооружение.

Такой план действий американским властям предложил автор издания The Hill Стивен Блэнк. Он обвинил Россию в якобы имевшей место атаке на украинские суда в Керченском проливе и назвал задержание кораблей «актом войны». Под этим предлогом журналист призвал Вашингтон увеличить объемы поставляемого Киеву оружия, усилить информационную кампанию против Москвы, а в обмен на вооружение арендовать порты Украины в Черном и Азовском морях.

«Военно-морские силы США или НАТО затем могут оставаться в этих портах до тех пор, пока это необходимо, без официального включения Украины в состав Североатлантического альянса», — пояснил автор статьи.

Журналист добавил, что такие меры серьезно понизят якобы существующую «российскую угрозу» и покажут, что действия российских политиков «привели Украину в НАТО». При этом Блэнк признал, что предлагаемые им шаги могут быть расценены как провокация.

Три украинских военных судна 25 ноября нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно выполняя опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали. Чтобы остановить суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию государственной границы и не нарушали норм международного права. Москва расценивает произошедшее в Керченском проливе как провокацию со стороны украинских властей.