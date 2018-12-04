СМИ сообщили о самоубийстве командующего Пятым флотом США

Вашингтон, 4 декабря. Командующий Пятым флотом Соединенных Штатов Скотт Стирни, тело которого обнаружили в минувшую пятницу в его резиденции в Бахрейне, свел счеты с жизнью. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

The death of the top admiral overseeing US naval forces in the Middle East last weekend was an apparent suicide, a US defense official tells CNN https://t.co/riUHBp4QLt — CNN (@CNN) December 4, 2018

Адмирал Джон Ричардсон, начальник военно-морских операций, подтвердил эти данные телеканалу CNN. Он уточнил, что расследование в отношении Стирни не ведется.

Тело Стирни обнаружили 1 декабря. Ресурс USNI сообщал, что уголовная следственная служба ВМС США вместе с министерством внутренних дел Бахрейна изучают причины и обстоятельства случившегося.

После смерти Стирни эту должность занял его заместитель Пол Склайз.