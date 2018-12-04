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СМИ сообщили о самоубийстве командующего Пятым флотом США

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СМИ сообщили о самоубийстве командующего Пятым флотом США

Вашингтон, 4 декабря. Командующий Пятым флотом Соединенных Штатов Скотт Стирни, тело которого обнаружили в минувшую пятницу в его резиденции в Бахрейне, свел счеты с жизнью. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона. 

Адмирал Джон Ричардсон, начальник военно-морских операций, подтвердил эти данные телеканалу CNN. Он уточнил, что расследование в отношении Стирни не ведется.

Тело Стирни обнаружили 1 декабря. Ресурс USNI сообщал, что уголовная следственная служба ВМС США вместе с министерством внутренних дел Бахрейна изучают причины и обстоятельства случившегося.

После смерти Стирни эту должность занял его заместитель Пол Склайз.

Автор: Андрей Крылов
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