Интернет оценил вкус «Американского пирога»: запрещенный Telegram-канал о жизни в США признан лучшим в своей нише

Новости в Telegram о «реальной Америке» читают не только обычные пользователи, но и профессионалы в области PR, — и оценивают их очень высоко.

На только что завершившемся в Пскове форуме ассоциации «Электронная электоральная политика», где, традиционно, помимо раздачи эффективных рекомендаций и обсуждения практики работы в политическом интернет-пространстве еще и подводили итоги года, руководитель информагентства USA Really Александр Малькевич стал лауреатом третьей международной премии Ассоциации политических консультантов по связям с общественностью в интернет-пространстве в номинации «Лучший Telegram-канал».

Речь идет о проекте «Американский пирог». Создатель канала делится в нем своими впечатлениями и отзывами о тех местах, где ему удалось побывать в США: например, публикует видеообзоры и фотоотчеты из путешествий по городам Америки. Впрочем, пользователи Telegram получают не только эту эксклюзивную информацию.

Читатели канала, например, стали первыми, кто увидел эксклюзивное фото ордера на задержание Александра Малькевича, который ему предъявили сотрудники ФБР в аэропорту Вашингтона.

Немного статистики.

Канал о реальной жизни Америки был создан 27 июля 2018 года — и за четыре месяца на него подписались около 9 тыс. читателей, для которых было написано уже почти 500 заметок. «Американский пирог» был упомянут в других Telegram-каналах 94 раза, «удостоившись» также 13 репостов.

Самые популярные посты за время существования канала — «Нас уже 5 тысяч! Думаю, результат не самый плохой, так как моему «Американскому пирогу» всего… 3 месяца» — 25,3 тыс. просмотров; «Эксклюзивное фото ордера, выписанного для моего задержания» — 14,2 тыс. просмотров; «На следующей неделе вылетаю в США с самыми серьезными намерениями — планирую вести переговоры с Мегин Келли» — 11,2 тыс. просмотров.

Дневной охват канала — как у среднего «настоящего» российского печатного СМИ — 11,8 тыс. читателей.

Кстати, важной составляющей канала являются политические новости. Руководитель USA Really пишет их простым, живым языком, высказывает свою профессиональную точку зрения по каждому актуальному вопросу. И как оказалось, подобный подход был по достоинству оценен не только читателями, но и жюри конкурса.