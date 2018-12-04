«Пути назад нет»: экс-депутат Рады рассказал, как Порошенко новой провокацией продлит военное положение

Президент Украины Петр Порошенко сократил сроки и территорию введения военного положения после звонков канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщил в интервью телеканалу NewsOne украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он напомнил, что сразу после инцидента в Керченском проливе военное положение планировалось ввести на 60 дней и на всей территории Украины, но когда состоялись телефонные разговоры с Меркель и Столтенбергом, Порошенко сократил срок военного положения до 30 дней и ввел его только в десяти украинских областях.

«Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего. Но все, что нужно, я уже сказал, а остальное и так слышно между строк», — сказал журналист.

Но он все же добавил, что Киев вместе с Западом еще несколько месяцев назад планировали ввести военное положение на Украине, рассматривая его как «запасной предвыборный сценарий для одного из кандидатов в лидеры государства».

Однако, по мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, воспринимать всерьез слова Дмитрия Гордона не стоит.

«Он уже много раз ошибался. Помните, например, как утверждал, что чемпионата мира по футболу в России не будет, ссылаясь на какие-то проверенные источники на Западе? Но мундиаль в России с успехом прошел, а над Гордоном только посмеялись. Из него такая Ванга, как из меня балерина, — плохая», — сказал Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Украинский политик считает, что некий коллективный Запад, о котором говорит Гордон, вряд ли выступал за введение военного положения на Украине ради Порошенко. Более того, он считает, что президент Украины готовит новую провокацию с целью продлить военное положение.

«Да и сокращение срока в этом случае нелогично. Скорее, вся эта история является инициативой самого Петра Алексеевича. Это его политическое решение, принятое, чтобы сорвать выборы. Может, американцы подсказали, но точно не европейцы. И изначально он планировал 60 дней для военного положения, потому что в таком случае выборы точно бы не состоялись, но потом все-таки попытался сохранить лицо, хотя и сохранять там уже нечего. За эти 30 дней Порошенко попытается совершить новые провокации — в Азовском море или где-то еще. А потом поставит депутатов перед фактом — мол, смотрите, что творит Россия, давайте продлевать военное положение», — полагает Владимир Олейник.

Экс-депутат Рады уверен, что ради сохранения власти Порошенко способен на многое.