Донецк, 4 декабря. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики свыше 190 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 193 единицы», — рассказал он.

По словам Якубова, украинские силовики открыли огонь по поселку Озеряновка в Горловке, селам Ленинское и Саханка на юге республики, а также по селу Спартак, району «Вольво-центра», поселкам Александровка и шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка.

При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, добавил представитель ДНР.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Украинская сторона, не раз отмечали в республиках Донбасса, на регулярной основе нарушает заключенные минские соглашения, обстреливая населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также совершая попытки прорвать линию обороны. Только за минувшие сутки украинские силовики семь раз обстреляли территорию ЛНР.