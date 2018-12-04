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Власти Франции приостановят рост цен на топливо из-за беспорядков — СМИ

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Власти Франции приостановят рост цен на топливо из-за беспорядков — СМИ

Париж, 4 декабря. Власти Франции намерены приостановить рост цен на топливо в стране. С соответствующим заявлением планирует выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп, передает AFP.

Как сообщил источник агентства в правительстве, об этом премьер объявит на встрече с депутатами партии «Республика на марше». Решение ввести мораторий на повышение налогов на бензин французские власти собираются принять в связи с массовыми протестами, которые охватили Францию с ноября.

Французские автомобилисты проводят протестные акции с 17 ноября. Митинги уже прозвали революцией «желтых жилетов» - по обязательному аксессуару французских водителей. Новая волна протестов прошла в Париже на минувших выходных. Беспорядки охватили центр французской столицы. К месту протестов был вынужден приехать президент Франции Эммануэль Макрон.

Автор: Василий Котов
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