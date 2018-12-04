Зюганов назвал главную цель провокации ВМСУ в Керченском проливе

Москва, 4 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал главную цель провокации кораблей ВМСУ в Керченском проливе.

Лидер КПРФ убежден, что 25 ноября украинские корабли, нарушившие российскую границу, совершили в Керченском проливе провокацию с далеко идущими последствиями. Зюганов отметил, что действия российских военных против нарушителей были профессиональными и обоснованными. Он также объяснил, зачем Киев пошел на этот шаг.

«Прежде всего, ставилась задача сорвать переговоры Путина с Трампом, которые должны были состояться в рамках «двадцатки» — они были сорваны, — обратил он внимание. — Взвинтить волну русофобии — она сегодня приобретает просто угрожающие масштабы. Ввести военное положение в таких областях, которые прилегают к Российской Федерации».

Напомним, после инцидента в Азовском море президент США Дональд Трамп отменил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление таким решением американского лидера.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив госграницу РФ. Украинские суда и их экипажи были задержаны, против них был возбуждено уголовное дело. Киев расценил это как якобы «агрессию» со стороны России и ввел в стране военное положение.