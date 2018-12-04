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Жителей Сибири предупредили о 50-градусных морозах

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Жителей Сибири предупредили о 50-градусных морозах

Москва, 4 декабря. Жителей и гостей четырех регионов Сибири предупреждают о 50-градусных морозах во вторник. Соответствующее сообщение передает пресс-служба МЧС России.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, во вторник, 4 декабря, ожидается до минус 50 градусов на территории центральных районов Красноярского края, на территории Иркутской, Кемеровской и Томской областей.

Сотрудники МЧС подчеркивают, что сильнейшие морозы могут нарушить работу объектов энергетики, связи и ЖКХ. Для того, чтобы не переохладиться, следует одеваться "многослойно" и оставлять ноги в тепле и сухости. Также нельзя выходить на мороз без головного убора и варежек.

Автор: Алексей Громов
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