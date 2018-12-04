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Сирия: российские военные за сутки не зафиксировали нарушений в САР

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Сирия: российские военные за сутки не зафиксировали нарушений в САР

Дамаск, 4 декабря. Российские наблюдатели не зафиксировали нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки в Сирийской Арабской Республике, турецкие военные сообщили о семи нарушениях. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Российская сторона за истекшие сутки нарушений не зафиксировала, говорится в документе.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 1, Алеппо — 7», — добавили в военном ведомстве.

Отмечается, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Эс-Сувейда.

Автор: Андрей Крылов
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