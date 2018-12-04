Пентагон отказался комментировать найм на работу украинских переводчиков

Вашингтон, 4 декабря. Пентагон держит в секрете детали найма его частным подрядчиком переводчиков с украинского языка, готовых при необходимости служить в зоне боевых действий.

В уведомлении о приеме на работу таких переводчиков указано, что специалисты нужны для обеспечения «секретных чрезвычайных операций в поддержку Вооруженных сил США на Украине». Помимо готовности служить в зоне боевых действий соискатели на эту вакансию должны быть способны «взаимодействовать с местным населением без привлечения внимания».

Переводчики потребовались компании Mission Essential, базирующейся в штате Огайо. Согласно уведомлению, прием на работу лингвистов со знанием украинского будет идти до конца августа будущего года. Первым требованием к претендентам является наличие у них гражданства США.

Пентагон просьбу агентства ТАСС уточнить, почему в объявлении речь идет о зоне боевых действий на востоке Украины, оставил без комментариев. Без ответа остался также и вопрос о том, активны ли там военнослужащие США. Вместо этого в министерстве обороны США посоветовали задавать уточняющие вопросы о процессе найма в саму компанию, хотя этот процесс российские журналисты и не просили комментировать.