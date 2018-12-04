Аксенов оценил итоги туристического сезона в Крыму

Севастополь, 4 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги туристического сезона на полуострове, а также заявил о необходимости поддержать положительную динамику в период межсезонья.

«Хотелось бы лучше, как всегда. Но в этом году мы за 5 млн туристов перевалим точно. У нас аэропорт «Симферопольский» и Керченский мост дают ощутимый толчок к развитию туризма», — заявил крымский глава.

Аксенов указал на то, что в общей сложности в течение лета был увеличен туристический поток на территорию Крыма на 20%, пишет News.ru.

Он пообещал, что власти полуострова в конце года подведут динамику. Кроме того, Аксенов выразил надежду, что в межсезонье получится обеспечить туристический поток.

Глава Крыма отметил, что в настоящее время на полуострове идет активное строительство туристической инфраструктуры.

«За 2019 год у нас будет создано 8000 рабочих мест, в том числе на объектах туристического бизнеса», — подчеркнул он.

В общей сложности, по его словам, до 2025 года власти намерены создать около 30 тыс. новых рабочих мест.