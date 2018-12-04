Сирия: около 400 военных полицейских вернулись в Чечню после выполнения задач

Грозный, 4 декабря. Около 400 военнослужащих батальона военной полиции Южного военного округа (ЮВО), выполнявших задачи в Сирийской Арабской Республике (САР), вернулись к месту постоянной дислокации в Чечню. Об этом рассказал глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, военнослужащие с августа текущего года выполняли в Сирии задачи по охране важных объектов группировки российских войск, в том числе по обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей на территориях, освобожденных от контроля незаконных бандформирований. Помимо этого, добавил Астафьев, военные сопровождали гуманитарные колонны и обеспечивали безопасность при проведении гуманитарных акций.

Полицейских доставили на аэродром «Моздок» в Северной Осетии посредством самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Военнослужащим вручат ведомственные и государственные награды на торжественном митинге, который продет 7 декабря в месте постоянной дислокации воинской части.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований.

Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. РФ в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.