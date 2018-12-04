Не забывайте про Черноморский флот: Клинцевич посоветовал США и НАТО не играть с огнем в Черном море

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков резко отреагировал на предложение американского сенатора от штата Вайоминг Джона Баррассо направить корабли США и НАТО в Черное море в качестве ответа на якобы имевшую место «российскую агрессию» против Украины.

«Призыв сенатора Баррассо направить корабли США и НАТО в Черное море — это рецепт резкого обострения конфликта, — предупредил Пушков через Twitter. — [Американский] сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе».

Алексей Пушков посоветовал американскому сенатору успокоиться и заняться делами в своем родном штате. Он также подчеркнул, что США не смогут ни напугать Россию, ни заставить ее отказаться от защиты своих территориальных вод.

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море - это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе. Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 3, 2018

С Алексеем Пушковым согласен его коллега по Совету Федерации — член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он решительно отсоветовал США и НАТО играть с огнем в Черном море, напомнив, что там находится Черноморский флот ВМФ России.

«В отличие от американских сенаторов, военные США очень хорошо понимают, к чему могут привести действия, к которым призывает Баррассо. Американские военные также неплохо знают международные морские законы, по которым осуществляется любое перемещение боевых кораблей. Поэтому военное руководство и США, и НАТО прекрасно понимает, к чему могут привести подобные провокационные действия, к которым их подталкивают. Никакие перемещения иностранных военных кораблей в Черном море невозможны, если это не будет согласовано с Россией», — заявил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Тех, кто попытается нарушить это правило, ничего хорошего не ждет, предупредил член комитета по обороне Совфеда.

«Все разговоры о введении кораблей США и НАТО в Черное море связаны только с одним — с попытками Запада оказать реальное военное давление на Россию, воспользовавшись конфликтом в Керченском проливе», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам российского сенатора, пограничный конфликт был изначально спровоцирован спецслужбами Соединенных Штатов Америки.

«Именно спецслужбы США дали команду [президенту Украины Петру] Порошенко, чтобы тот осуществил задуманную в Вашингтоне провокацию. А теперь американские сенаторы пытаются провести второй этап операции — оказать на нас давление, подтолкнув своих военных к очередному безрассудству. Но пусть они не забывают: у России есть интересы в Черном море, а главное — не забывайте, там находится наш Черноморский флот! Американские сенаторы не могут этого не понимать. Эти господа должны немножко думать тем местом, которым положено думать, а не тем, на котором они сидят. В очередной раз призываю своих американских коллег: не играйте с огнем, господа!» — эмоционально завершил свое обращение сенатор Франц Клинцевич.

Украина осуществила провокацию в Черном море у входа в Керченский пролив 25 ноября: три корабля ВМСУ пытались незаконно проникнуть в территориальные воды РФ, но были задержаны российскими пограничниками.

Суда-нарушители отогнаны на стоянку в Крыму, 24 украинских моряка задержаны и содержатся в СИЗО Москвы. Всем арестованным предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Несколько арестованных уже сделали признание, что они сознательно участвовали в этой провокации. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.