Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Ивановской области

Иваново, 4 декабря. Серьезное происшествие случилось в Ивановской области: водитель рейсового автобуса потерял сознание за рулем, есть жертвы.

Рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне попал в страшное дорожно-транспортное происшествие в Вичуге: водитель потерял сознание за рулем, после чего транспортное средство пересекло встречную полосу, снесло ограждение и врезалось в дерево.

Смертельные травмы получил водитель. По предварительным данным, 12 пассажиров получили травмы, из них двое детей. Трем пострадавшим пассажирам потребовалась госпитализация. Предполагается, что мужчина мог скончаться до ДТП от сердечного приступа.