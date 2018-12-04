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Происшествия

Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Ивановской области

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Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Ивановской области

Иваново, 4 декабря. Серьезное происшествие случилось в Ивановской области: водитель рейсового автобуса потерял сознание за рулем, есть жертвы.

Рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне попал в страшное дорожно-транспортное происшествие в Вичуге: водитель потерял сознание за рулем, после чего транспортное средство пересекло встречную полосу, снесло ограждение и врезалось в дерево. 

Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Ивановской области

Смертельные травмы получил водитель. По предварительным данным, 12 пассажиров получили травмы, из них двое детей. Трем пострадавшим пассажирам потребовалась госпитализация. Предполагается, что мужчина мог скончаться до ДТП от сердечного приступа.

Автор: Алексей Громов
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