Порошенко заявил о «тотальной изоляции» России

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы находится в «тотальной изоляции», а Киев при этом он считает «активным игроком».

С таким заявлением Порошенко поведал в эфире местного телеканала. По мнению украинского президента, «тотальная изоляция» России стала результатом «общей международной координации».

«Но подчеркиваю, свою страну мы будем защищать сами», — добавил он.

Кроме того, Порошенко оценил и место Киева на международной арене. По его словам, «Украина является активным игроком в мире» и имеет «надежных союзников». Успех позиции Украины в мире, по мнению политика, «совершенно очевидный». Одним из аргументов в пользу этого тезиса он считает координацию, которая «сегодня осуществляется абсолютно мгновенно».

«Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины», — добавил Порошенко.

Отметим, что мнение украинского президента разделяют далеко не все политики и общественные деятели страны. Так, к примеру, бывший украинский министр и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко считает, что сейчас и в Европе, и в Соединенных Штатах украинцев «презирают».