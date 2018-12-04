Донбасс сегодня: ЛНР под огнем артиллерии, Киев готовит удар с воздуха, ДНР «несет серьезные потери»

Донбасс, 4 декабря. Артиллерия ВСУ нанесла удары по населенным пунктам ЛНР. Штаб ООС наращивает ударную группировку в Донецкой области. Украинские СМИ продемонстрировали новые стандарты журналистики. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска в минувшие сутки впервые на текущей неделе задействовали артиллерию калибра 122 мм при обстреле поселка Фрунзе на территории Луганской народной республики. Кроме того, поселки Желобок, Калиново и Донецкий оказались под обстрелом тяжелых минометов и гранатометов. Всего киевские силовики за прошедшие 24 часа осуществили семь продолжительных обстрелов территории ЛНР.

122-мм самоходные артиллерийские установки и такого же калибра гаубицы обнаружили луганские разведчики в восьми километрах от столицы ЛНР в Станично-Луганском районе. Запрещенное вооружение расположено в селах Петровка и Болотенное.

В зоне ответственности Вооруженных сил Донецкой народной республики было спокойнее, чем обычно — под Донецком и на юге ДНР украинские войска лишь несколько раз открывали огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия. Горловку обстреляла украинская зенитка, выпустив 50 зарядов.

Киев наращивает ударную группировку ВСУ

Ранее Федеральное агентство новостей писало о раскрытых планах украинского военно-политического руководства осуществить провокации в республиках Донбасса, чтобы оправдать проведение наступательной операции. Для реализации озвученных сценариев командование Операции объединенных сил стягивает в Донбасс дополнительные силы и средства в виде техники и штурмовых подразделений.

Под Горловкой сосредотачиваются 92-я механизированная бригада, к которой на усиление переброшены силы 25-й воздушно-десантной части. На юге области в районе Мариуполя батальон 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыл на усиление 79-й бригады десантников.

Таким образом, Киев формирует ударные наступательные группировки на горловском и мариупольском направлениях в соответствии со сценариями, ранее озвученными разведкой ДНР. После вероятной провокации у ВСУ появляется повод задействовать авиацию и нанести массированные ракетно-авиационные удары по военным объектам и важнейшим объектам инфраструктуры республик.

Западные СМИ к провокации готовы

Дополнительным подтверждением агрессивных намерений украинского режима является прибытие в Мариуполь нескольких групп американских и британских корреспондентов новостных агентств ВВС, CNN и Associated Press. Перед журналистами стоит задача фиксировать последствия разработанных под контролем военных из США и Великобритании провокаций, которые должны привести к массовым жертвам среди мирного населения районов, подконтрольных ВСУ, и украинских солдат.

Далее, по планам идеологов войны, данная информация будет растиражирована в «цивилизованных» западных СМИ с обвинением «республик-террористов» и России и обеспечит нужное общественное мнение для ввода на Украину военного контингента НАТО. На данный момент, как мы сообщали ранее, рекогносцировка для размещения военных Альянса уже проводится советниками из США, которые прибыли в Генштаб Украины.

«Защитники Украины» мародерствуют в ЛНР

Разведка армейских корпусов ДНР и ЛНР продолжает фиксировать последствия введения военного положения на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В поселке Луганское военнослужащие 72-й механизированной бригады, несмотря на то, что проживают в частных домах, вламываются в жилища местных жителей и грабят их, забирая вещи и продукты питания. Об этом сообщает оперативное командование ЛНР. Отмечено, что за последние дни уже 11 жителей поселка обратились к местным правоохранителям с жалобами на действия «освободителей»

«Крупные потери» ДНР

Украинские средства массовой информации во вторник опубликовали сообщения о нескольких инцидентах с потерями личного состава ВС ДНР, которые якобы случились в период действия военного положения на Украине.

Под Горловкой якобы уничтожена позиция республиканских сил из-за подрыва боеприпасов одним из военнослужащих. В другом «инциденте», по информации украинских СМИ, фигурирует целый «командир», который «расстрелял сослуживцев».

Подобные сообщения не редкость в киевских СМИ, но их источником, как правило, является военная разведка или штаб Операции объединенных сил. В данном случае источником информации стал некто, пишущий в социальных сетях под именем «Александр Гром», которого сами же украинские СМИ называют «предположительно военнослужащим ВСУ».

Ни один из опубликованных инцидентов не подтвердили ни в оперативном командовании ДНР, ни у горловских бойцов армии народной республики. При этом даже в сообщениях украинского штаба со дня введения военного положения 28 ноября не озвучивалось никакой похожей информации. Что, впрочем, не помешало винницкому изданию выдать информацию в уверенном тоне — ведь главное не достоверность, а «хайп».