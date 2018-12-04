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«А где их паспортные сведения?»: экс-депутат Рады назвала «оккупантами» нацменьшинства

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«А где их паспортные сведения?»: экс-депутат Рады назвала «оккупантами» нацменьшинства

Киев, 4 декабря. Украинским властям необходимо вернуть строчку «национальность» и переписать всех представителей национальных меньшинств. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в ходе выступления в Кропивницком.

Бывший парламентарий возмутилась требованиям национальных меньшинств Украины соблюдать их права в языковой области, а также высказалась за экстренную перепись представителей национальных меньшинств.

«А где паспортные сведения об их национальности? Я хочу перепись населения, чтобы определить, сколько нас и кто есть кто», — заявила она.

При этом Фарион назвала «оккупантами» нацменьшинства.

Напомним, венгерское правительство ранее пообещало продолжать блокировку сотрудничества Украины и Североатлантического альянса до того момента, пока киевское руководство не обеспечит право венгерского национального меньшинства Закарпатья получать образование на их языке.

Отношения между Киевом и Будапештом резко ухудшились после того, как Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий обучение в школах и вузах на любом другом языке, кроме украинского. Венгерские власти заявили, что данный закон нарушает права украинских венгров и пообещали принять все возможные меры, чтобы сорвать евроинтеграцию Украины.

Автор: Андрей Крылов
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