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Делегация Госдумы во главе с Володиным отправится в Иран и Индию

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Российские депутаты посетят Иран и Индию

Москва, 4 декабря. Российские депутаты с 8 по 10 декабря с рабочим визитом посетят Иран и Индию. Делегацию возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщили во вторник в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

В сообщении уточняется, что Володин 8 декабря в Тегеране примет участие во II Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. По итогам конференции должна быть принята декларация.

На полях конференции Володин также встретится с коллегами из Афгангистана, Пакистана и Турции, а 9 и 10 декабря председатель Госдумы с официальным визитом посетит Индию. Приехать в страну его пригласил спикер Народной палаты Парламента Республики Сумитра Махаджан.

«В ходе визита запланировано участие в пятом заседании российско-индийской парламентской комиссии», — добавили в пресс-службе Госдумы.

Автор: Василий Котов
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