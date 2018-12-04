Не хищения, а неправильно оформленная отчетность: Роскосмос отреагировал на обвинения

Москва, 4 декабря. Финансовые нарушения в деятельности Роскосмоса, озвученные главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, относятся к периоду формирования госкорпорации и не связаны с хищениями денежных средств, а вызваны неправильно оформленной документацией. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, Кудрин, говоря о финансовых нарушениях в деятельности госкорпорации, ссылался на результаты проверки 2004-2014 годов. Упомянутые главой Счетной палаты сотни миллиардов рублей вовсе не являются похищенными средствами, указал представитель госкорпорации.

«Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность», — цитирует Устименко РИА Новости.

При этом глава пресс-службы обратил внимание, что озвученные нарушения возникли еще до формирования Роскосмоса и связаны с деятельностью упраздненного Федерального космического агентства. Это касается и проверки Генеральной прокуратуры, которая также касалась, по словам Устименко, времени до прихода нынешнего руководства госкорпорации.

«Наш новый генеральный директор дал жесткое указание сотрудничать с правоохранителями и решительно избавляться от людей, кто «путает свою шерсть с государственной», — констатировал руководитель пресс-службы.

Напомним, глава Счетной палаты заявлял ранее, в Роскосмосе неправильно проводятся процедуры закупок, траты госкорпорации иногда нерациональны. По его словам, самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены именно в Роскосмосе.

Впоследствии руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос начнет информировать правительство о том, в какую цену обходятся услуги компании, которые предоставляются РФ бесплатно.