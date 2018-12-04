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Ученые придумали, как повысить качество фотосъемки под водой

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Ученые придумали, как повысить качество фотосъемки под водой

Москва, 4 декабря. Международная группа ученых из Донского государственного технического университета, Московского государственного университета технологий «СТАНКИН» и Колледжа Стейтен-Айленд придумали, как повысить качество фотосъемки под водой.

Они создали алгоритм, основанный на комбинированной локальной и глобальной обработке изображения в частотной области.

«Полученное изображение представляет собой взвешенное среднее всех обработанных блоков, посредством оптимизации критерия улучшения изображения (EME)», — пояснил РИА Новости один из авторов метода, заведующий НИЛ «Математические методы обработки изображений и интеллектуальные системы компьютерного зрения» ДГТУ Вячеслав Воронин.

Ученые отметили, что новый метод позволяет получить более детализированное и контрастное изображение. Подводная съемка имеет свою специфику. В частности, из-за физических свойств воды снимки часто получаются смазанными.

Автор: Василий Котов
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