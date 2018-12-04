Киев, 4 декабря. Конфликты на Украине происходят в тех регионах, которые связаны с именами Иосифа Сталина или Екатерины II, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Присвоивший звание героев Украины националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу Ющенко выступил в эфире телеканала «Прямой», где рассказал о причинах проблем в его стране. Свою речь он начал с того, что заявил, что «Россия — большая страна, а Украина — великая».

«Мы не говорим, что мы – большая страна, — подчеркнул Ющенко. — Мы – великая страна, а это они, Россия, большая».

Он также добавил, что украинцы — талантливая нация, однако, по его мнению, у них «300 лет не было государства». В бедах Украины он обвинил Сталина и Екатерину II.

«Когда на половину Украины завезли миллионы людей взамен выбитых, уничтоженных, вывезенных в Хабаровский край, в Зеленый клин, в Серый клин миллионов украинцев», — объявил он.

По его мнению, конфликты на Украине возникают на тех территориях, где живут «завезенные» люди, передает KP.Ru.

«Там, где российская церковь, русский язык, где стоят или Екатерина II, или Сталин, — объявил он. — Там имплементирована другая ментальность, не национальная».

Ранее социологическая группа «Рейтинг» представила данные о том, что не менее половины украинцев заявили, что относятся к России «холодно» или «очень холодно». О своем «теплом» отношении к России сообщили 18% респондентов. Известно, что опрос проводился этой осенью, с 29 сентября по 14 октября. В нем участвовали 2,4 тысячи жителей Украины.