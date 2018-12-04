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В Минздраве посоветовали россиянам не ограничивать себя в еде в Новый год

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В Минздраве посоветовали россиянам не ограничивать себя в еде в Новый год

Москва, 4 декабря. Гражданам России не надо ограничивать себя в употреблении различных блюд в Новый год. Об этом рассказал ведущий внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

По словам эксперта, если человек здоров, то он не должен себя ограничивать во вкусной еде.

«Он [здоровый человек] может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное. Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год», — отметил Тутельян.

Эксперт обратил внимание на то, что новогодняя ночь особенная, поскольку это «время надежд», передает RT.

Однако, по его словам, необходимо уметь себя ограничивать в потреблении алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что Новый год и День Победы стали самыми популярными праздниками у россиян.

Автор: Алексей Громов
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