Москва, 4 декабря. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента страны Петра Порошенко о происшествии в Керченском проливе. Инцидент произошел в эфире телеканала ICTV, видео быстро распространилось в Сети.

Денисова потеряла сознание после слов Порошенко о «мгновенной реакции всего мира». Произошедшее прервало дискуссию. Порошенко и другие гости студии помогли Денисовой подняться. Омбудсмена вывели из зала, чтобы помощь ей оказали медики, передает телеканал «360».

Украинский президент в свою очередь, вернувшись на трибуну, заявил, что Денисовой приходится работать по двадцать часов в сутки, чтобы «освободить украинских моряков». Как уточняет «Царьград», он призвал поддержать омбудсмена аплодисментами.

Три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капа» нарушили российскую границу в Черном море 25 ноября и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Моряки игнорировали требования российских пограничников. Чтобы остановить суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали норм международного законодательства. Произошедшее в Керченском проливе Москва считает провокацией со стороны Киева.

Ранее киевский эксперт объяснил, на что рассчитывал Порошенко, организовав провокацию в Черном море. На Украине отметили, что развитие событий после инцидента в Керченском проливе пошло по наименее выгодному для киевских властей пути.