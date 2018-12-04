Порошенко пожалуется на Россию в суд ООН после провокации ВМСУ в Азове

Киев, 4 декабря. Киев намерен обратиться в международный суд Организации объединенных наций (ООН) в связи с задержанием в России моряков военно-морских сил Украины (ВМСУ) после инцидента в Керченском проливе. О готовящейся жалобе сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован», — сказал украинский президент в эфире телеканала ICTV.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней, пишет Infox.ru. Кроме того, украинская сторона ограничила въезд в страну российских граждан.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года.