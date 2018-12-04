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NASA показало на видео самый опасный для Земли астероид

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NASA показало на видео самый опасный для Земли астероид

Вашингтон, 4 декабря. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разместило в своем Twitter-аккаунте ролик вращения астероида Бенну (Bennu), считающегося потенциально опасным для планеты.

Запечатлеть полное вращение космического тела удалось с помощью межпланетной станции OSIRIS-REx, которая предназначена для доставки образцов грунта с астероида.

«Привет, астероид Бенну! Наш космический аппарат @OSIRISREx пролетел более двух миллиардов миль, чтобы увидеть тебя», — следует из сообщения агентства.

По информации NASA, астероид планируют изучать на протяжении года, после чего космический зонд возьмет образцы Бенну для последующего анализа научными специалистами.

Автор: Андрей Крылов
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