Мотодельтаплан рухнул в Свердловской области, пилот погиб

Москва, 4 декабря. Один человек погиб и еще один пострадал при крушении моторного дельтаплана в Свердловской области. Об этом сообщает во вторник канал Следственного комитета РФ в WhatsApp.

Несчастный случай произошел в поселке Черноисточинск в Пригородном районе Свердловской области, уточняется в сообщении. Пилот мотодельтаплана погиб на месте, пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в больнице Нижнего Тагила.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

На место происшествия направляются руководитель нижнетагильского следственного отдела на транспорте и нижнетагильский транспортный прокурор. Специалисты планируют провести судебно-медицинскую и судебно-химическую экспертизы.