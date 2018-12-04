Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: МИД Казахстана оценил результаты астанинского процесса

226
0 Оставить комментарий

Сирия: МИД Казахстана оценил результаты астанинского процесса

Астана, 4 декабря. Астанинский процесс полностью оправдывает свой формат и приносит положительные результаты, заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Смадияров констатировал, что на прошлой неделе в Астане прошла 11-я встреча по урегулирования ситуации в Сирии. В МИД Казахстана оценили результаты астанинского процесса.

«Мы считаем, что астанинский процесс полностью оправдывает свой формат, — заметил представитель внешнеполитического ведомства. — Во-первых, созданные на астанинской платформе зоны деэскалации в Сирии показали свою эффективность в деле стабилизации обстановки на местах».

Сирия: МИД Казахстана оценил результаты астанинского процесса

В качестве примера Смадияров привел нормализацию ситуации в Идлибе, которую усложняет необходимость завершения работы по отмежеванию умеренной оппозиции от террористов.

Вторым пунктом Смадияров назвал укрепление мер доверия между сторонами конфликта в Сирии, а также расширение процесса обмена пленными.

«В ходе прошедшего в рамках астанинских переговоров шестого заседания рабочей группы по обмену заключенными и поиску пропавших без вести были рассмотрены различные варианты выхода на новые договоренности по обмену», — уточнил дипломат.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.