Сирия: МИД Казахстана оценил результаты астанинского процесса

Астана, 4 декабря. Астанинский процесс полностью оправдывает свой формат и приносит положительные результаты, заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Смадияров констатировал, что на прошлой неделе в Астане прошла 11-я встреча по урегулирования ситуации в Сирии. В МИД Казахстана оценили результаты астанинского процесса.

«Мы считаем, что астанинский процесс полностью оправдывает свой формат, — заметил представитель внешнеполитического ведомства. — Во-первых, созданные на астанинской платформе зоны деэскалации в Сирии показали свою эффективность в деле стабилизации обстановки на местах».

В качестве примера Смадияров привел нормализацию ситуации в Идлибе, которую усложняет необходимость завершения работы по отмежеванию умеренной оппозиции от террористов.

Вторым пунктом Смадияров назвал укрепление мер доверия между сторонами конфликта в Сирии, а также расширение процесса обмена пленными.