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Роскосмос заявил об информационной атаке на ведомство

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Роскосмос заявил об информационной атаке на ведомство

Москва, 4 декабря. На Роскосмос была совершена информационная атака, заявил руководитель пресс-службы ведомства Владимир Устименко.

Устименко отметил, что космическая отрасль начала реконфигурацию, которая направлена на создание профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. На фоне этого Роскосмос подвергся информационной атаке, и открытость ведомства, по словам Устименко, «играет с ним злую шутку».

«Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим [с изменениями в отрасли], — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости. — Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе».

Роскосмос заявил об информационной атаке на ведомство

Накануне стало известно, что стартовавший в понедельник с «Байконура» экипаж космического корабля «Союз МС-11» благополучно взошел на ее борт Международной космической станции (МКС),

Автор: Катерина Иванова
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