ЕС опасается, что «закон джунглей» сменит верховенство права в мире

Брюссель, 4 декабря. Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини высказала опасение, что по причине оспаривания в мире важных для безопасности международных соглашений и договоров может возобладать «закон джунглей». Об этом она заявила в ходе выступления в Гарвардской школе международных отношений имени Кеннеди.

«Сегодня, боюсь, мы должны признать, что новый мировой порядок так по-настоящему и не воплотился, и что еще хуже, сегодня существует реальная опасность того, что закон джунглей придет на смену верховенству права», — подчеркнула дипломат.

Она указала на то, что на сегодняшний день подвергаются сомнению важные международные соглашения, которые положили конец холодной войне.

Кроме того, Могерини упомянула прошедшие события в Керченском проливе, где 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно нарушили границу РФ, вторглись в российские территориальные воды и были задержаны.

По ее мнению, ЕС и Соединенные Штаты «способны противостоять вызовам, которые представляет Россия».

«Прошедшее событие в Керченском проливе — я бы не сказала неизбежное следствие, поскольку таких инцидентов всегда можно избежать, но прямой результат очевидного нарушения основных правил мирного сосуществования», — заявила европейский дипломат.

Три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Они опасно маневрировали, не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. Корабли ВМСУ с 24 моряками были задержаны, трое украинских военнослужащих ранены, они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь — их жизни ничто не угрожает.