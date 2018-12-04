Стало известно, какие подарки просят россияне на Новый год

Москва, 4 декабря. В преддверии Нового 2019 года россияне чаще всего просят у Деда Мороза благополучие, квартиру, повышение зарплаты, гаджеты и спортивные тренажеры. Об этом во вторник сообщили в канцелярии волшебника.

Представители Деда Мороза уточнили, что письма приходят в Устюг далеко не только от детей: авторы трети посланий – взрослые жители РФ. При этом, как отметили в канцелярии, женщины чаще всего просят квартиру в центре города, путевку на море и стабильную работу. Мужчины хотят, чтобы увеличилась их зарплата, просят о карьерном росте и новом автомобиле.

«Кто-то мечтает о духовных ценностях — благополучии для своих родных и мира на Земле», — приводит слова представителей волшебника RT.

Современные гаджеты в основном просят у Деда Мороза дети. Также популярными среди юных россиян оказались куклы, детская косметика, 3D-ручки, платья, конструкторы, роботы-трансформеры, гироскутеры, радиоуправляемые самолеты и машины, железные дороги.

Из спортивных принадлежностей россияне чаще всего мечтают о велосипедах, фигурных коньках, роликах, лыжах, а также просят мячи для игры в футбол и волейбол.

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