«Северный щит»: Израиль начал операцию по поиску тоннелей «Хезболлы»

Тель-Авив, 4 декабря. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Северный щит», в рамках которой военнослужащие намерены отыскать и ликвидировать трансграничные тоннели, прокладываемые членами ливанского движения «Хезболла» для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, речь идет о «более, чем одном» таком подземном ходе. Он уточнил, что тоннели по-прежнему не ввели в эксплуатацию, сооружения не представляют для израильтян непосредственной угрозы.

«Нам известно о целом ряде тоннелей. Пока я не буду конкретизировать их число», — рассказал Конрикус.

По словам офицера, операцию проведут только на территории, которая находится под контролем Израиля, в том числе в северной части Голанских высот. При этом Конрикус подчеркнул, что войска Северного округа привели в состояние повышенной боеготовности, им выслали подкрепление.

«Мы не проводили мобилизацию резервистов, но усилили наши войска на севере», — уточнил Конрикус.

Напомним, Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году захватил принадлежащие Сирии Голанские высоты. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над этой территорией в 1981 году, действия Израиля осудили в ООН.