Около 200 человек были эвакуированы при пожаре в омской больнице

Омск, 4 декабря. Сотрудники МЧС нейтрализовали возгорание площадью 20 квадратных метров в омской больнице скорой медицинской помощи №1. Об этом заявили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что пожар на площади 20 квадратных метров был устранен в 11.18 по местному времени (08.18 по московскому времени).

По данным регионального ведомства, из здания самостоятельно смогли эвакуироваться свыше 200 человек, из подвала пожарные спасли трех человек.

Согласно информации ТАСС, при пожаре пострадал один человек, у которого, по предварительным данным, ожоги.

Сообщается, что в ликвидации пожара были задействованы 11 пожарных машин.