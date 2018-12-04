Стало известно, где находится самая дорогая рождественская елка Европы

Москва, 4 декабря. Самая дорогая в Европе рождественская елка была установлена в Мюнхене. По оценке специалистов, ее стоимость составила свыше 2,3 миллиона евро.

Необычная конструкция представляет собой пластмассовую основу, на которой закреплено 2018 золотых монет. Мюнхенская рождественская ель отличилась не только дороговизной, но и весом: масса конструкции составила 63 килограмма, передает швейцарское издание Blick.

This tree is worth more than £2 million. Munich gold dealer Pro Aurum has constructed this festive showstopper out of 2,018 gold coins topped with a glittering golden star.



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Уточняется, что елка установлена в офисе Pro Aurum, где простоит до 15 декабря.

Ранее специалисты подсчитали, сколько денег россияне тратят на искусственные ели в преддверии новогодних праздников. По данным «Платформы ОФД», в ноябре расходы жителей РФ на искусственные елки увеличились на 17%.