NASA отложило запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для МКС

Вашингтон, 4 декабря. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon доставят груз для Международной космической станции (МКС) позднее, запуск отложен до 5 декабря из-за испортившихся пищевых батончиков. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запуск 16 миссии SpaceX по доставке груза на МКС​​​ отложен до среды. Причиной этому стали батончики, предназначенные для опытов над грызунами, на которых обнаружили плесень.

В ведомстве уточнили, что новый запуск пройдет в среду в 13.16 по местному времени (21.16 по Москве).

