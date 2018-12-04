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NASA отложило запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для МКС

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NASA отложило запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для МКС

Вашингтон, 4 декабря. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon доставят груз для Международной космической станции (МКС) позднее, запуск отложен до 5 декабря из-за испортившихся пищевых батончиков. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запуск 16 миссии SpaceX по доставке груза на МКС​​​ отложен до среды. Причиной этому стали батончики, предназначенные для опытов над грызунами, на которых обнаружили плесень.

«Командам потребуется дополнительный день для замены пищевых батончиков», — говорится в заявлении NASA.

В ведомстве уточнили, что новый запуск пройдет в среду в 13.16 по местному времени (21.16 по Москве).

Ранее стало известно, что компания Илона Маска Space X планирует повторно использовать носовую часть ракеты-носителя Falcon 9 после старта, несмотря на то, что она упала в океан. Так, специалисты планируют подобрать севшие на воду обтекатели, затем «высушить» и запустить их вновь.

Автор: Екатерина Кухарева
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