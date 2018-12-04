NASA отложило запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для МКС
Вашингтон, 4 декабря. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon доставят груз для Международной космической станции (МКС) позднее, запуск отложен до 5 декабря из-за испортившихся пищевых батончиков. Об этом говорится на официальном сайте NASA.
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запуск 16 миссии SpaceX по доставке груза на МКС отложен до среды. Причиной этому стали батончики, предназначенные для опытов над грызунами, на которых обнаружили плесень.
«Командам потребуется дополнительный день для замены пищевых батончиков», — говорится в заявлении NASA.
В ведомстве уточнили, что новый запуск пройдет в среду в 13.16 по местному времени (21.16 по Москве).
To allow for time to replace parts of an @ISS_Research experiment, the launch of the @SpaceX cargo resupply mission to the International @Space_Station is now targeted for 1:16pm ET on Wed., Dec. 5. Details: https://t.co/EvShjud5ws pic.twitter.com/4Ug8xmfs69— NASA (@NASA) 4 декабря 2018 г.
Ранее стало известно, что компания Илона Маска Space X планирует повторно использовать носовую часть ракеты-носителя Falcon 9 после старта, несмотря на то, что она упала в океан. Так, специалисты планируют подобрать севшие на воду обтекатели, затем «высушить» и запустить их вновь.