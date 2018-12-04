Американские военные направят в Персидский залив корабли | 4 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проведет встречу с Владимиром Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об официальном визите Мадуро написал в своем Twitter, подчеркнув, что планирует провести «очень важную встречу».

«Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и дружеские связи между братскими странами», — сообщил руководитель Венесуэлы.

По словам главы Венесуэлы, переговоры с российским лидером обещают быть «интенсивными».