Американские военные направят в Персидский залив корабли | 4 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проведет встречу с Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об официальном визите Мадуро написал в своем Twitter, подчеркнув, что планирует провести «очень важную встречу».
«Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и дружеские связи между братскими странами», — сообщил руководитель Венесуэлы.
По словам главы Венесуэлы, переговоры с российским лидером обещают быть «интенсивными».
ФАС одобрила устрашающие надписи на бутылках со спиртным
Федеральная антимонопольная служба поддержала предложение депутатов клеить на бутылки со спиртным этикетки «Алкоголь убивает». В ФАС подчеркнули, что введение единообразного порядка предупреждений о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей. Согласно законопроекту, надпись должна быть единой для всех. Добавим, что ряд экспертов выступили за нанесение на бутылки со спиртным картинок, которые бы демонстрировали последствия злоупотребления алкоголем, но в ведомстве считают подобную меру избыточной.
Американские военные направят в Персидский залив группу кораблей
Американские военные направят в Персидский залив группу кораблей ВМС для демонстрации силы Ирану. Так, в конце недели в воды региона зайдет американский авианосец John C. Stennis, а также другие корабли США, сообщает The Wall Street Journal. Судно проведет в Персидском заливе около двух месяцев. Источники в Пентагоне заявили, что присутствия такого авианосца «обеспечит сдерживание» любой враждебной иранской деятельности в водах региона. Напомним, США ввели новые санкции в отношении республики пятого ноября.
В Сирии более 14 тысяч уклонившихся от военной службы попали под амнистию
Свыше 14,5 тысяч сирийцев, уклонившихся от прохождения военной службы, попали под амнистию в республике. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. В стране продолжается реализация соответствующего указа сирийского президента Башара Асада. Как отметил российский генерал, она распространяется также на беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.