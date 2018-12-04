СМИ узнали, что глава Эквадора и Манафорт обсуждали сценарии выдачи Ассанжа

Кито, 4 декабря. Эквадорский президент Ленин Морено и его администрация в минувшем году обсуждали с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, как выдать Вашингтону основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет издание The New York Times.

Согласно имеющейся информации, Манафорт изначально планировал во время встречи с Морено в Кито обсудить проект сделки, предполагающий капиталовложения китайского предпринимательства в энергетическую систему Эквадора. Впрочем, глава этого государства и его помощники достаточно быстро перевели беседу в другое русло — как можно снять с себя груз ответственности за предоставление убежища Ассанжу в посольстве в британской столицы. Манафорт, как пишет газета, предположил, что сможет поспособствовать в этом Кито.

Отмечается, что экс-начальник штаба Трампа провел итоговую встречу с Морено спустя несколько дней после назначения Роберта Мюллера специальным прокурором для проведения расследования приписываемого РФ «вмешательства в выборы». Данное событие, по мнению авторов материала, четко указывало на то, что Мюллер главным образом сконцентрирует свои усилия на Манафорте. Отчасти поэтому его консультации с президентом Эквадора завершились безуспешно.

Ранее The Guardian сообщала, что экс-глава предвыборного штаба Трампа три раза секретно навещал Ассанжа в посольстве Эквадора в Британии. Встречи проходили в 2013, 2015, а также весной 2016 года, когда Манафорт вошел в состав штаба миллиардера Трампа.