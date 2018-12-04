Официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» опубликован в Сети

Москва, 4 декабря. Официальный трейлер кинокомикса «Капитан Марвел» опубликован в Сети. Ролик появился на видеохостинге YouTube на официальном канале Marvel Entertainment.

«Капитан Марвел» стал первым фильмом студии, где в центре сюжета находится женский персонаж. Главную роль в картине исполнила Бри Ларсон. Она сыграла пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая столкнулась с инопланетянами и после этого обрела суперсилу.

Кэрол предстоит справиться со своими новыми способностями и столкнуться с могущественным врагом. В качестве режиссеров ленты выступили Анна Боден и Райан Флек. Они известны зрителям по картинам «Это очень забавная история» и «Полу-Нельсон».

В России в широкий прокат «Капитан Марвел» выйдет в марте 2019 года.

Ранее студия Marvel определила режиссера, который будет работать над сольным фильмом про Черную вдову. Им стала Кейт Шортланд, известная по военной драме «Эрудиция».