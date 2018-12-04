Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» опубликован в Сети

60
0 Оставить комментарий

Официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» опубликован в Сети

Москва, 4 декабря. Официальный трейлер кинокомикса «Капитан Марвел» опубликован в Сети. Ролик появился на видеохостинге YouTube на официальном канале Marvel Entertainment.

«Капитан Марвел» стал первым фильмом студии, где в центре сюжета находится женский персонаж. Главную роль в картине исполнила Бри Ларсон. Она сыграла пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая столкнулась с инопланетянами и после этого обрела суперсилу.

Кэрол предстоит справиться со своими новыми способностями и столкнуться с могущественным врагом. В качестве режиссеров ленты выступили Анна Боден и Райан Флек. Они известны зрителям по картинам «Это очень забавная история» и «Полу-Нельсон».

В России в широкий прокат «Капитан Марвел» выйдет в марте 2019 года.

Ранее студия Marvel определила режиссера, который будет работать над сольным фильмом про Черную вдову. Им стала Кейт Шортланд, известная по военной драме «Эрудиция».

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.