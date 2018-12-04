Москва, 4 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео заявил об абсолютном праве Израиля на самооборону и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает права Тель-Авива. Об этом сообщила во вторник официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Госсекретарь особо подчеркнул приверженность США делу обеспечения национальной безопасности Израиля, а также абсолютное израильское право на самооборону и защиту от нападок в рамках ООН», — сказала она.

Науэрт уточнила, что также на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Помпео отметил силу союза США и Израиля и сотрудничество двух государств. Кроме того, госсекретарь заявил, что Вашингтон намерен противостоять «тоталитаризму иранского режима путем максимального давления». Такое уточнение он сделал, обвинив Тегеран в испытании баллистической ракеты средней дальности. По словам Помпео, это противоречит резолюции 2231 Совбеза ООН.

США объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки по Ирану в мае прошлого года. После этого Вашингтон возобновил ограничительные санкции в отношении Тегерана. Международное сообщество выступило с резкой критикой такого решения американской стороны.