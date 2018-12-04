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ФАН публикует видео мощного пожара в двухэтажном жилом доме в Архангельске

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ФАН публикует видео мощного пожара в двухэтажном жилом доме в Архангельске

Архангельск, 4 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео мощного пожара в частично расселенном двухэтажном жилом доме в Архангельске.

По словам источника ФАН, возгорание удалось потушить на площади 400 квадратных метров.

Отмечается, что пожар произошел в частично расселенном двухэтажном деревянном жилом доме. Горела кровля и второй этаж.

Пожарники эвакуировали 12 человек, шестерых госпитализировали в городскую больницу №1 с ожогами и переломами.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Автор: Андрей Крылов
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