ФАН публикует видео мощного пожара в двухэтажном жилом доме в Архангельске
0 Оставить комментарий
Архангельск, 4 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео мощного пожара в частично расселенном двухэтажном жилом доме в Архангельске.
По словам источника ФАН, возгорание удалось потушить на площади 400 квадратных метров.
Отмечается, что пожар произошел в частично расселенном двухэтажном деревянном жилом доме. Горела кровля и второй этаж.
Пожарники эвакуировали 12 человек, шестерых госпитализировали в городскую больницу №1 с ожогами и переломами.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.