Есть две модели действий в таких условиях: Порошенко объяснил введение военного положения

Киев, 4 декабря. Военное положение на Украине введено для законодательной защиты действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский глава Петр Порошенко заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова».

По его словам, есть два сценария действий в условиях военного положения в стране.

«Первая модель — ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы... Есть вторая модель — защитить украинского воина. Защитить законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединенных сил», — заявил он.

Порошенко обратил внимание на то, что при обсуждении данного вопроса в украинской Раде для прекращения различных инсинуаций он обратился к спикеру парламента Андрею Парубию, чтобы тот вынес на голосование еще один вопрос — о назначении даты выборов президента.

При этом Порошенко заверил, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

«Не будет никаких причин для того, чтобы их [выборы] переносить», — пообещал он.

Украинские власти ввели военное положение в 10 областях страны после провокации ВМСУ в Керченском проливе. Военные украинские корабли нарушили российскую государственную границу и вторглись в территориальные воды РФ. Российские пограничники задержали корабли, которые опасно маневрировали и отказывались остановиться. Киев счет законные действия Москвы «агрессией».

Накануне Порошенко внес в Верховную раду законодательный проект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.