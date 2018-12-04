Киев, 4 декабря. Украинский журналист рассказал о роли Запада во введении военного положения на Украине, сроки и области его действия были сокращены под руководством НАТО. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил журналист Дмитрий Гордон.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении в 10 областях страны военного положения сроком на 30 дней был одобрен Верховной радой. Изначально решение главы государства затрагивало всю территорию страны. Военное положение предлагалось ввести на 60 дней.

Порошенко заявлял, что сам изменил предложение, чтобы не сорвать намеченные на март 2019 года президентские выборы. Но по данным Дмитрия Гордона, президенту поступило несколько звонков от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и кроме всей Украины оно распространяется на десять областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего. Но все, что нужно я уже сказал, а остальное и так слышно между строк», — заявил Гордон.

Журналист отметил, что согласно его источникам, введение военного положения в стране планировалось несколько месяцев назад как «запасной предвыборный сценарий».

Напомним, три украинских военных корабля 25 ноября нарушили границу России в Керченском проливе. Экипажи судов совершали опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников о немедленной остановке. В итоге нарушители были задержаны.

Президент Украины Петр Порошенко после инцидента заявил о необходимости введения военного положения. Позже «Известия» сообщили, что глава государства обещал использовать это время для укрепления обороноспособности страны.