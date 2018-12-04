Адвокаты Трампа потребовали от порноактрисы $800 тысяч

Вашингтон, 4 декабря. Адвокаты президента США Дональда Трампа хотят добиться возмещения судебных и юридических издержек в размере 800 тысяч долларов от порноактрисы Сторми Дэниелс, которая судилась с американским президентом Дональдом Трампом по иску о клевете.

Так, адвокат Трампа Чарльз Хардер заявил, что судебные издержки составили 390 тысяч долларов, при этом он потратил на защиту Трампа около 500 часов. Защитник президента оказался недоволен суммой издержек, поэтому он обратился к суду для того, чтобы получить равнозначную часам и судебным издержкам сумму выплат от Дэниелс. По его словам, таким образом, он хочет защитить Трампа от повторных исков.

По его словам, Дэниелс не только необоснованно обвинила Трампа, но и вела по этому делу массированную рекламную компанию.

Адвокат порноактрисы Майкл Авенатти оказался возмущен требованиями защитников Трампа.

«Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, пытаясь подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее», — заявил Авеннати журналистам Fox News.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что у Трампа была связь со Сторми Дэниелс в 2006 году, после женитьбы на Меланье Трамп. Порноактриса сначала все отрицала, а затем подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием признать соглашение заключенное с Трампом о неразглашении связи с ним недействительным, сообщала «Газета.ru».

Также Дэниелс подала на действующего президента США в суд еще один иск после его поста в социальной сети Twitter, где Трамп обвинял порноактрису в мошенничестве из-за обнародования портрета человека, который якобы ей угрожал и требовал, чтобы она молчала о связи с Трампом.